Una abuelita de 60 años de edad jamás imaginó que la tos incesante y el intenso dolor en la espalda, malestares que no la dejaban dormir con tranquilidad, se debían a la presencia de un tumor de más de medio kilo arraigado desde la zona baja de su pulmón derecho, el mismo que fue descubierto tras la radiografía completa que ordenaron los médicos especialistas de EsSalud en Cajamarca.

“Pensé que era el Covid-19 lo que me aquejaba, pero con estas placas, los médicos me informaron del tumor y todo lo que podía ocurrirme ya que además mi respiración era cada vez más corta y tenía mucha flema, por eso me dijeron que debía operarme antes de que desencadene en un paro cardíaco”, cuenta Doña Esmilda Chuquilin, tras acudir a su cita de control, libre de aquel temible tumor.

El doctor Carlos Zapatel, cirujano cardiovascular de 44 años, lideró el equipo multidisciplinario de médicos especialistas de Cajamarca, el mismo que por más de dos horas participó en una complicada traqueotomía, que permitió extirpar exitosamente el tumor alojado en su pulmón derecho.

“En este tipo de intervenciones se abre el tórax y se ingresa por el quinto espacio intercostal, se delimita el tumor previa ligadura de vasos sanguíneos y bronquios para finalmente extraer el tumor”, comentó el especialista.

Explicó que esta intervención quirúrgica suele realizarse en hospitales de alta complejidad, pero al ver la magnitud y premura del caso, los médicos especialistas debidamente preparados intervinieron en el acto y gracias a su profesionalismo hoy Doña Esmilda ya no siente dolor, puede respirar por completo, pero, sobre todo, puede seguir disfrutando del cariño de su familia y sus hijos y nietos.

Cabe señalar que durante el 2022, en los hospitales de EsSalud a nivel nacional se realizaron 296 mil 721 cirugías; alcanzando un crecimiento del 55.3% respecto a lo registrado en todo el año 2021.