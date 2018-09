Una mujer fue agredida por su esposo, que estaba en estado de ebriedad, en la puerta de su vivienda en Tumbes . Agentes policiales llegaron al lugar pero tuvieron que dejar libre al agresor porque la víctima decidió no denunciar al su agresor.

Según ‘América Noticias’, el sujeto le lanzó un puñete en el rostro a su esposa de 55 años. La mujer cayó al piso ante la mirada de sus vecinos, quienes no pudieron evitar el maltrato.

La mujer, identificada como Dolores Barreto, dijo que la discusión se inició por la pérdida de dinero.

Tras la denuncia de los vecinos, la Policía Nacional intervino al agresor, quien se encontraba ebrio. En todo momento, se resistió a la intervención.