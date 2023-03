Al promediar el medio día, el centro sismológico nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) alertó por medio de su cuenta oficial de Twitter sobre un sismo de magnitud 7 a 78 kilómetros de profundidad en la ciudad de Zarumilla en la región Tumbes .





REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0132

Fecha y Hora Local: 18/03/2023 12:12:52

Magnitud: 7.0

Profundidad: 78km

Latitud: -2.81

Longitud: -79.95

Intensidad: IV Zarumilla

Referencia: 85 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2023









Este fuerte sismo no sólo fue sentido en Tumbes, sino también en otras provincias del norte del país y también en Ecuador. En todas estas regiones se desató el pánico por una posible catástrofe, algo que, felizmente, no ocurrió y, al cierre de esta nota, tampoco se han dado a conocer víctimas mortales por parte de las autoridades.









Además, minutos después, el Instituto Geofísico del Perú volvió a alertar al país con una fuerte réplica, ahora de 4.1 grados en la escala de Richter y a 75 kilómetros de profundidad en la misma ciudad de Zarumilla en Tumbes, al norte del Perú.





REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0133

Fecha y Hora Local: 18/03/2023 12:22:37

Magnitud: 4.1

Profundidad: 75km

Latitud: -2.87

Longitud: -79.85

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 84 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2023





Según algunos comentarios de los usuarios de Twitter, un mensaje de texto de alerta les llegó a sus celulares minutos antes de que comience el terrible sismo: “Se espera un ligero temblor. Magnitud inicial estimada de 5.8a aproximadamente 274.7 km de distancia”.

Desde Piura, el primer ministro de la nación, Alberto Otárola, se pronunció sobre el fuerte sismo ocurrido en Tumbes: “Inicialmente, estamos evaluando daños y ya hemos activado los protocolos de Defensa Civil en la región. Además, le solicitamos a los ciudadanos mantener la calma y contactarse con sus familiares. Desde aquí, nos ponemos a disposición del Gobernador de Tumbes para ayudar”.





¿Qué debo de hacer durante un sismo?





Durante un movimiento telúrico, lo principal siempre es mantener la calma para 1) no resbalarse y 2) pensar claramente sobre las mejores decisiones para ponerse a buen recaudo; luego, se deben de seguir las rutas de escape señalizadas en el establecimiento donde se encuentre; y, finalmente, hay que acatar las indicaciones de las autoridades en ese momento. Recuerda no gritar, no correr, no empujar y no regresar.









