Si antes se iban los que podían pagarse un vuelo de avión, o por lo menos el ticket de un bus, ahora huyen de Venezuela hasta los más pobres, que parten con lo que tienen puesto. Se van caminando hacia el sur para no morirse de hambre. No hay otra opción. Su destino es, en muchos casos, el Perú, luego de pasar por Ecuador.

Sin embargo, el problema es que estamos a pocas horas de que entre en vigencia la disposición emitida por el Gobierno Central, la cual dispone que solo ingresarán a nuestro país los venezolanos que cuenten con pasaporte.

Por ello, la situación de miles de emigrantes que han llegado hasta la provincia fronteriza de Zarumilla, en Tumbes, es incierta. Es que cientos de ellos, en los últimos días, no pueden ingresar de manera oficial al Perú, pues afirman que en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) les niegan la atención.

“Desde que anunciaron el tema del pasaporte se han puesto inflexibles en el Cebaf. Yo he salido hace dos semanas de mi país y no había ese requisito. Tengo una hermana que está en Chiclayo y debe estar angustiada porque hace tres días no me comunico con ella por falta de dinero”, dijo Brenda Alvarado, una maestra venezolana que ya pernocta dos noches en la puerta del CEBAF y que vive, como decenas de sus compatriotas, de la caridad de los tumbesinos y de los fieles de cinco iglesias locales.

Lo que se teme es que en menos de 24 horas, cuando se cumpla el plazo otorgado por el Estado, muchos venezolanos intentarán ingresar de manera ilegal al Perú, por la amplia zona de frontera que hay en Tumbes o por las provincias de Sullana y Ayabaca, en Piura.

Sobre el tema, el jefe Policial de Piura y Tumbes, general César Cervantes, dijo que ya se tomaron cartas sobre el asunto. “Se han reforzado los 22 puestos de Control de Vigilancia Fronteriza”, acotó.

De otro lado, a menos de 24 hora de que entre en vigencia la exigencia del pasaporte para el ingreso al Perú, la Cancillería dejó en claro que se brindará todas las facilidades para que los venezolanos ingresen al país.

“El Perú es un país de acogida. Mantenemos invariable nuestra política de solidaridad”, refirió el canciller Néstor Popolizio el pasado miércoles en una reunión con periodistas de varios medios.

En esa línea, sostuvo que la exigencia del pasaporte como documento de identidad busca ordenar el flujo migratorio. Indicó que el 80% de los venezolanos que arribaron al Perú lo hicieron con pasaporte y el 20% restante con su documento de identidad.

DATOS

-A la fecha, han ingresado al Perú 400,200 venezolanos, informó el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla.



-En Tumbes hay instalados más de mil venezolanos.