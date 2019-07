Tumbes: hombre murió al no ser traslado en ambulancia hacia hospital porque no contaba con SIS Familiares de Víctor Medina Correa (64) señalaron que personal de la posta médica no quiso trasladar al paciente hasta que cancelen el servicio de ambulancia.



Víctor Manuel Medina Correa necesitaba ser trasladado a un hospital por un problema respiratorio. (Latina)