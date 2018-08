Alrededor de 300 ciudadanos venezolanos se encuentran varados en el Centro de Atención Binacional Fronterizo de Ecuador con Perú ( Tumbes ) porque no cuentan con un sello necesario que debieron obtener en el país norteño.

De acuerdo a lo señalado por los mismos ciudadanos varados en el punto de control de Tumbes, Migraciones de Perú no permite el ingreso de ciudadanos venezolanos que no tengan los sellos de ingreso y salida de Venezuela, Colombia y Ecuador.

El problema se centra en que los ciudadanos varados no cuentan con el sello de Ecuador porque al no tener pasaporte, documento indispensable y que se exige de manera obligatoria el país norteño, no se les puede dar esta constancia vital para que prosigan por su paso por el país.

Esta situación ha generado que miles de ciudadanos venezolanos—entre los que hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores— duerman en los alrededores del puesto de control de Tumbes.

De esta forma, estos ciudadanos se encuentran en una situación de limbo porque no cuentan con el pasaporte y no pueden ingresar a ningún país, ni Ecuador, ni Perú.

Ante este escenario, el diario El Comercio reportó que "Defensoría del Pueblo de Tumbes detectó ayer 13 casos que involucraban a niños y adolescentes sin pasaporte. Además, hubo 90 casos de venezolanos adultos que no cuentan con pasaporte y están a la espera de la implementación de medidas de excepción en nuestro país".

"Pedimos ayuda, somos seres humanos que no hemos venido acá por gusto sino porque ya no podemos regresar a nuestro país y pedimos toda la colaboración de nuestra cancillería. Estamos esperando una solución, nos han negado el sello de entrada y salida de Ecuador y estamos aquí, no tenemos cómo regresar", sostuvo una ciudadana en comunicación con Canal N.