Ante la sorpresa de todos y en plena entrevista televisiva, un candidato a la alcaldía provincial de T umbe s sacó su pistola para hacer una ‘advertencia a la delincuencia’, cuando fue interrogado sobre los temas de inseguridad ciudadana.



“Yo tengo que andar con mi pistola. Una pistola que por años la he tenido y tengo que andar armado porque a mí me han ‘cuadrado’ la vez pasada y lo mismo por ser policía, saco el arma”, declaró el mayor PNP (r), José Sánchez Pupuche, candidato del partido Somos Perú.



En el video difundido por 90 Matinal, se aprecia que al ver la actitud del postulante a la alcaldía de Tumbes los presentadores se quedan inmóviles y sin saber qué hacer, mientras el expolicía demostraba cómo utilizaría su arma mientras se dirigía a los delincuentes.



“Conmigo no se metan, porque a mí no me gusta que me asalten o me golpeen y eso lo saben”, expresó el polémico candidato. Hasta el momento se desconoce si el arma utilizada fue real o se trataba de una réplica para la entrevista.