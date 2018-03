Desde 2015, en el país ya no se realizan operaciones de pulmón a los pacientes más severos por tuberculosis. En esta entrevista, Julia Ríos Vidal, directora de la Dirección Prevención y Control de TBC del Ministerio de Salud, asegura que se iniciarán antes de que termine marzo. También aborda cómo el Estado viene haciéndole frente a esta enfermedad que afecta, en el Perú, a más de 31 mil personas.



Primero hablemos de San Cosme, el asentamiento más grande de Lima y con más casos de tuberculosis en el país.

— Ojo: como MINSA , no consideramos esta la zona con mayor problema del país. El principal foco en TBC está en la región Callao. Es la región con la tasa de morbilidad (dato estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones), en niños y adultos, más grande del país. El cerro San Cosme viene a ser un foco que tiene una incidencia alta, pero a nivel nacional es el Callao .

He leído que, cada semana, en San Cosme se contagian al menos seis personas.



— ¿De dónde han sacado ese dato? Una de cada tres personas en el país están infectadas por TBC. Una cosa es infección y otra, enfermedad. La infección es estar en contacto con el paciente con TBC. Entra el germen a tu organismo. Tu organismo responde. Estás infectado, pero no llegas a ser enfermedad tuberculosa. Cuando bajan tus defensas, haces enfermedad tuberculosa. Es diferente.



Entonces esa cifra está errada.



— Nosotros no tenemos datos específicos de eso. Tendríamos que hacerle un PPD (prueba cutánea de derivado proteico purificado, por sus siglas en inglés: un método utilizado para el diagnóstico de la infección de tuberculosis) a toda la población. Solo así sabríamos cuántos se han contagiado en una semana. Ese dato es imposible de tenerlo.



De modo que la región Callao es la que tiene la mayor tasa de morbilidad a nivel del país.



— Así es. La región con mayor cantidad de casos por 100 mil habitantes tanto en adultos como en niños.



Bueno. Vale la aclaración. Lo que sí es verdad es que, desde 2015, al menos 150 pacientes esperan una operación de pulmón: 3 de ellos ya murieron. ¿Por qué la demora?

— En primer lugar, [la espera de esos pacientes] se debe a que no tenemos ninguna sala con todas las condiciones de seguridad y control de infecciones para operar. Pero el Ministerio ya está trabajando en eso. En estos días debemos estar operando el primer paciente con TBC. Mientras tanto, se está terminando de construir un centro quirúrgico en el Hospital Hipólito Unanue , en el cual se va a operar a los pacientes con TBC con todas las condiciones de seguridad que se necesitan.

No solo será la sala. Sino un pre quirúrgico y un post operatorio porque se requieren sistemas de ventilación negativa para evitar la transmisión de la enfermedad. En estos días, sin que acabe el mes de marzo, debemos estar realizando la primera operación de pulmón. Se ha hecho la licitación pública y se ha encontrado una clínica que reúne las condiciones.

¿Cómo será seleccionado ese caso específico para la primera operación?



— Ya han sido seleccionados. Todos esos 150 pacientes están en tratamiento; la cirugía es un tratamiento complementario. Entonces los hemos vuelto a evaluar. Nos reunimos todos los viernes con el Comité Nacional de expertos. Ellos evalúan los casos. Se ha hecho ya un listado de prioridades. Éstas son, en primer lugar, por riesgo de vida, luego si es que tuviera un problema de fracaso al tratamiento y, en tercer lugar, que acepte la cirugía. Ya tenemos un listado de los diez primeros evaluados por el Comité.



INVERSIÓN A LA VISTA

¿Y en cuanto al tratamiento con pastillas?



— El Ministerio de Salud tiene hasta tres tipos de medicamentos. Los de primera línea los toma el 80% de los pacientes con TBC sensible. Es totalmente gratuita y no se venden en las farmacias, de acuerdo a la Ley de TBC, la N° 30287. Solamente los compramos nosotros y Essalud . Esos medicamentos se les da a todos los pacientes a nivel nacional de manera gratuita. Inclusive, los medicamentos que son de quinto grupo, o de grupo D y C, que son los medicamentos nuevos, son los que estamos utilizando para manejos de pacientes pre MDR y XDR.



Esos medicamentos, que son carísimos y le cuestan al país casi 70 mil dólares, se le dan de forma gratuita. Brasil y nosotros somos los únicos países que estamos dando estas drogas nuevas. Ahora, la Norma Técnica vigente data de 2013, pero desde el año pasado estamos trabajando la actual norma técnica, donde están ingresando nuevos medicamentos, como la Bedaquilina y Delamanid, y lo referente a dosis fijas combinadas. ¿Qué son? Son pastillas comprimidas: en vez de tomar seis, solo tomas una. Nosotros hemos comenzado a comprar ese tipo de drogas porque es mucho más fácil.

Y sin embargo somos, después de Haití, el país sudamericano con más casos de TBC. ¿Cómo explicar esa analogía?



— Bueno, tenemos una deficiencia de algunas actividades preventivas. Podemos tener los mejores medicamentos, los mejores diagnósticos y las mejores normas. Pero una cosa que no se puede dejar de lado es la parte preventiva. Es una cosa que no hemos trabajado bien. Desde el año pasado, el Minsa invirtió 20 millones de soles para los establecimientos de salud de Lima para trabajar esto, la parte preventiva: examinar a los contactos, dar la terapia preventiva y disminuir los abandonos [de tratamiento].



Tuvimos buenos resultados. En base a esta buena experiencia, el Minsa en estos días lanzará un plan de intervención en TBC 2018- 2020 no solo para Lima, sino para el Callao, Loreto, Ica y La Libertad. Se destinarán 10 millones de dólares al año para invertir en TBC, y haremos hincapié en el recurso humano. Es decir, irán a las casas, llevarán a los pacientes al establecimiento, etcétera.