Trujillo: Transportistas van a paro de 24 horas por extorsiones

La Libertad es la primera región en adelantarse al paro nacional de transportistas, convocado para mañana, y decidió acatarlo hoy.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Transportistas de la región La Libertad (Astrell), Carlos Guerra Alva, son entre 12,000 y 14,000 unidades de transporte público las que están paralizando en protesta por las extorsiones y la creciente inseguridad que golpea a este sector. “No es un paro netamente de transporte, es un paro de toda la ciudadanía trujillana por toda la inseguridad que vivimos. Es el único punto, enmarcado en las extorsiones, muertes, sicariatos y robos”, dijo a SolTV.

En esa misma línea, Vicente Liñán Abanto, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certrull), confirmó que la paralización será solo de 24 horas y se realizará con una marcha pacífica en la ciudad de Trujillo y alrededores.

A la medida se han unido diferentes gremios, entre ellos, el Centro de Trabajadores Unidos por la Lucha (CTUL), así como el Consorcio de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros de La Libertad (Cetipal), quienes también son víctimas de la inseguridad.

PREVISIONES

Además, los mercados Palermo, Buffalo Barreto, La Unión, Anexo y La Hermelinda no atenderán hoy. Precisó que los establecimientos no se adhieren a la medida de protesta, sino que cierran por razones de seguridad. Por su parte, el general PNP José Zavala, jefe de la Región Policial La Libertad, ha dispuesto alrededor de 400 efectivos para garantizar la seguridad en las calles.

La Gerencia Regional de Educación ha decidido la suspensión de clases en todas las modalidades y niveles educativos en las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Ascope y Virú. En tanto, el alcalde de Trujillo sostuvo que ellos seguirán laborando, sin antes resaltar que la paralización perjudica a todos.

“Nosotros trabajamos normal mañana; esperamos que no haya limitaciones o restricciones en el transporte público. Yo ya he señalado que lo ideal hubiese sido hacer paro en otro lado, no acá; pero, si ya algún sector de la población acordó el paro, yo creo que vamos a ser perjudicados nosotros mismos, los trujillanos”, dijo a N60 Radio.

TENGA EN CUENTA

·Hay dos puntos de concentración: cuadra 1 del jirón Gamarra, al costado del Estadio de Mansiche, y en la Universidad Nacional de Trujillo (primera puerta).

·Las clases no dictadas serán recuperadas en la semana de gestión del mes de diciembre.

