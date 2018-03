Jorge Luis Martínez Vigo, conocido en el mundo hampa como 'Cuy', fue capturado esta mañana en la ciudad de Chiclayo . Él es uno de los cuatro sujetos que ingresaron a un bus de transporte público en la ciudad de Trujillo.

Tras su detención, Martínez Vigo reconoció ser quien le disparó al efectivo policial y contó las razones por las que tomó esta decisión.

"Yo herí al policía porque estaba borracho y le disparé. Ingresé con tres más, pero yo solamente conozco a uno", contó a la Policía.

Indicó que luego de perpetrar el crimen, él y sus compinches tomaron un taxi hacia el cuarto que alquilaba uno de los malhechores. "A todos nos tocó 50 soles", agregó.

Respectó al arma que se le halló en posesión, el intervenido aseguró en varias ocasiones que el revólver no le pertenecía y que fue uno de los hampones —el cual dice no conocer— el que le entregó el arma.

"El revólver no es mío, me lo entregó una persona, el morenito, no lo conozco, pero él me entregó el revólver", refirió.

Cabe señalar que el Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de S/40 mil por el paradero de los delincuentes. Hasta el momento solo han caído dos. Jorge Luis Martínez Vigo será trasladado a Trujillo en las próximas horas para continuar con las diligencias del caso.

En tanto, las autoridades continúan tras los rastros de Daniel Angello Castillo Piro y Rudy Heyser Castro Gil.