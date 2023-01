Ante las declaraciones del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, sobre la negativa a la autorización de los permisos para la realización del 63° Concurso Nacional de la Marinera, el directorio del Club Libertad confirmó que el evento de reconocimiento mundial se desarrollará en Lima del 24 al 29 de enero, en lugares y horarios que se anunciarán en los siguientes días.

Para el alcalde de Trujillo, los directivos del Club Libertad no estarían cumpliendo con la normativa correspondiente de Defensa Civil, situación que representa un grave riesgo para los asistentes y participantes. “Aquí yo vengo a trabajar por la mayoría que quiere ver una ciudad ordenada. Si ellos no cumplen con licencia y (la norma de) Defensa Civil no va, porque si después hay un incendio, a quién le van a echar la culpa, ¿acaso ustedes van a pagar mis abogados? Se acuerdan de la discoteca Utopía ¿En qué quedó? Yo no quiero utopías acá”, dijo la autoridad.

Niños y adultos quieren que el Concurso Nacional de Marinera se quede en Trujillo y rechazan posición del alcalde.

El Club Libertad alega que lo dicho por el burgomaestre de Trujillo constituye un hecho ilegal, arbitrario y un flagrante caso de abuso de autoridad por sustentarse en argumentos que nuestras leyes no amparan. “Lamentamos el grave daño que la decisión de la autoridad municipal ocasionará a la economía local y, en especial, a nuestros micro y/o pequeños emprendedores y empresarios independientes, los que verán sin duda seriamente afectados sus negocios; extendiéndose este perjuicio además a los miles de turistas nacionales y extranjeros que tienen previsto con bastante anticipación visitar nuestra ciudad”, indica la institución en un comunicado.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, dijo -en declaraciones a SOLTV- que Trujillo perderá aproximadamente entre 35 a 40 millones de soles, entre los diferentes negocios que se veían involucrados en recibir turistas nacionales y extranjeros por el Concurso Nacional de Marinera.

Ante esta situación, los ciudadanos de Trujillo realizan desde la mañana del martes un plantón en la ciudad en contra del alcalde. Los manifestantes pidieron respeto a Arturo Fernández por el tradicional concurso y mostraron su apoyo al Club Libertad. Además, reiteraron que las academias se perjudicarían económicamente si no se desarrolla el concurso.





LA POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

La Municipalidad Provincial de Trujillo alega que actualmente, el Coliseo Gran Chimú y el Club Libertad no cuentan con el debido certificado de seguridad en edificaciones, que emite Defensa Civil, así como tampoco tienen licencia de funcionamiento para desarrollar ninguna actividad.

Recintos no cuentan con licencia de funcionamiento para desarrollar el Concurso Nacional de Marinera 2023.

Frente a ese panorama, el alcalde Arturo Fernández indicó no estar en contra de los eventos de marinera que acostumbran realizarse en estos espacios y que la municipalidad podría desarrollarlos de manera gratuita en la Plaza de Armas de Trujillo.





TENGA EN CUENTA

El Concurso Nacional de Marinera se lleva a cabo desde hace 63 años organizado por el Club Libertad a modo de una iniciativa privada y en el marco legal que regula y permite este tipo de actividades; siempre fue fiscalizado por las autoridades municipales u otra competente del Estado peruano y abonando sin reparos todo impuesto o tributo que las leyes dispongan.





