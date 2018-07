Trujillo: Presentan tercera tacha contra el alcalde de La Esperanza

Una tercera tacha contra la candidatura a la alcaldía provincial de Trujillo de Daniel Marcelo , de las filas de Alianza para el Progreso (APP), fue presentada ante al Jurado Electoral Especial (JEE) de esta ciudad. El abogado Óscar Loyola, quien la efectuó, se sustenta en las resoluciones que otros jurados emitieron en contra de postulantes a alcaldías que aún están en ejercicio.

“Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años. Los alcaldes solo pueden ser reelegidos para un periodo adicional transcurrido otro periodo como mínimo. No hay reelección inmediata para los alcaldes”, señala el documento que presentó el letrado.

Para Daniel Marcelo , actual burgomaestre de la localidad de La Esperanza, en tanto, las dos últimas tachas en su contra no prosperarían porque señaló que él no postula a una alcaldía distrital sino a la provincia de Trujillo , por lo que no se trataría de una reelección.

En el otro pedido de exclusión para sacarlo de carrera se argumenta que hubo irregularidades en las elecciones internas de APP, partido que lidera el ex candidato presidencial César Acuña .