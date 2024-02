A fin de revertir los altos índices de criminalidad en Trujillo, la Policía Nacional realizará operativos permanentes durante las 24 horas en los distritos de mayor incidencia delictiva como El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora.

Estas acciones estarán a cargo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), más el apoyo de 290 efectivos de la Policía Nacional y 10 camionetas para fortalecer la investigación criminal.

Así lo anunció la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante la visita de trabajo que realizó a la región La Libertad en el marco de la firma del convenio con el gobierno de Canadá para poner en marcha la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic.

La mandataria precisó que también se desplazarán 150 efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat), de las divisiones de Extranjería, de Trata de Personas, de Lavado de Activos y de la División de Criminalística con el único objetivo de contrarrestar la ola delictiva en sus diferentes modalidades en la región liberteña, cuyas provincias de Trujillo y Pataz han sido declaradas en estado de emergencia.

Precisamente, en Pataz, una zona donde proliferan la minería ilegal y bandas delincuenciales extorsivas, la presidenta anunció el despliegue de 1,000 efectivos policiales quienes se ubicarán en cuatro campamentos en igual número de empresas mineras, entre ellas, La Poderosa, consorcio Marsa y Santa Bárbara, con 250 agentes en cada una de ellas.

Asimismo, se implementarán cuatro controles de acceso a las mineras, con 50 policías en cada una de ellas.

Boluarte recordó que la seguridad ciudadana se ha convertido en un reto para su gestión, razón por la cual cuenta con el mayor presupuesto en las últimas décadas: 11,278 millones de soles.

“Estamos fortaleciendo a nuestra Policía Nacional, dotándole de equipamiento y tecnología, sin perder de vista la importancia de la prevención”, subrayó.

“La delincuencia y el crimen organizado no nos van a vencer, no nos van a ganar. No me tiembla la mano ni me temblará la mano en esta ardua lucha por brindarles la tranquilidad que se merecen”, manifestó la mandataria.

