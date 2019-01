Trujillo Limpio busca continuar con el servicio de recojo de basura

El consorcio Trujillo Limpio busca seguir con el servicio de recojo de basura en la ciudad. El gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Kenny Heredia, informó que la concesionaria evalúa rebajar la tarifa mensual que cobra por el servicio e incrementar la cantidad de recojo de residuos con el fin de que no les rescindan el contrato.

“Ellos han hecho una propuesta de mejora y han dicho que pueden recoger ahora el 100% de la basura, que pueden recoger el desmonte, la maleza y que pueden hacer un programa de educación ambiental. Pero eso sigue teniendo el mismo costo y a nosotros nos cuesta menos. Seguro ellos analizarán esa propuesta y dirán: ‘lo que inicialmente está en el contrato podamos bajarlo a lo que ustedes normalmente gastan’”, indicó.

La compañía cobra S/1 millón 40 mil al mes por recoger 321 toneladas de desperdicios al día. Sin embargo, el funcionario indicó que se deja de recolectar la basura en mercados como La Hermelinda, en donde se acumulan más de 100 toneladas de residuos sólidos al día, que tiene que recoger el municipio.

“Técnicamente lo que nosotros hemos calculado por el mismo servicio es de S/747 mil al mes, más o menos”, señaló.

La reunión en donde se formalizarán estas propuestas se desarrollará el 29 de enero. Ese día el alcalde Daniel Marcelo y representantes de la compañía evaluarán si se rescinde el contrato o se continúa, pero con otros términos.

NO HAY FUTURO

Marcelo confirmó que la compañía dijo que formalizará su propuesta ese día. Sin embargo, consideró que, pese a que podría rebajarse los costos, no habría posibilidad de continuar con el consorcio porque no existe dinero para pagarle.

“Así lo rebajen a S/800 mil (por el servicio mensual) es imposible pagarlo”, afirmó. Pese a ello dijo que participarán de la reunión para evaluar la propuesta. Agregó que el Segat cuanta con la logística y el personal para ofrecer ese servicio. Las compactadoras serán compradas por el municipio en los próximos días.