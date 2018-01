Por: Alan Benites



Sigue la bronca en Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera el ex candidato presidencial César Acuña . Luis Valdez, gobernador de La Libertad y responsable político de la agrupación política, aseguró que su correligionario Dante Chávez, quien lo criticó porque la región norteña ocupa el último lugar en inversión de obras a nivel nacional, hace “críticas destructivas y tendenciosas” con la finalidad de “manipular” a la población.

“Si tiene alguna duda tiene mi teléfono y me puede llamar. Si es consejero con mucha mayor razón, pero como no tiene interés en despejar sus dudas (no lo hace)”, indicó.

Aseguró, asimismo, que el viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ofrecerá una conferencia de prensa en la que detallará que la paralización de los proyectos en los que Odebrecht tenía participación afectó las inversiones. “Esperemos la conferencia del MEF para que aclare y enrostre a aquellas personas que manipulan la verdad y no actúan de buena fe”, dijo.

Según el portal del MEF, al 31 de diciembre de 2017, la región solo invirtió el 29.5% de su presupuesto. No obstante, Luis Valdez aseguró que esto se debe a la paralización de los trabajos en el proyecto Chavimochic desde diciembre de 2016. Refirió que si se obvia ese presupuesto, el gasto llegaría al 80%.

“Como región estamos muy por encima del promedio nacional de ejecución de gasto capital, así que eso no es una preocupación para nosotros. Allá aquellos que quieran generar una mala información a la población”, aseveró.

Dante Chávez, en tanto, dijo que la población se merece una explicación por la poca capacidad de gasto, porque estar “en último lugar en gasto afecta la imagen de la región”.

DATO

-La congresista liberteña Gloria Montenegro, de las filas de APP, aseguró que el escaso gasto presupuestal de la región “es una muy mala carta de presentación” para el partido con miras a las elecciones de este año.