Trujillo: Retrato desaparecido del ex alcalde Elidio Espinoza es hallado en basural

El retrato del ex alcalde de Trujillo , Elidio Espinoz a, que desapareció el lunes último de la galería de ex burgomaestres de la comuna provincial, fue hallado esta tarde en el botadero El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco.

El secretario de los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Charles Paredes, informó que un obrero le comunicó sobre el hallazgo, por lo que acudió al lugar para verificar si se trataba del cuadro perdido.

El dirigente, quien siempre cuestionaba la gestión de Elidio Espinoza debido a que en su gestión se firmó el acuerdo con el consorcio Trujillo Limpio para que brinde el recojo de desperdicios de la ciudad, incluso subió un video en su cuenta de Facebook en el que se observa que la persona que encontró la imagen afirma que la misma había llegado en un camión recolector de basura.

“ Este es el lugar en donde deberían estar los malos alcaldes, esta es la galería de los malos alcaldes que hacen daño a la ciudad. Los allegados de Elidio (Espinoza), su gente de confianza o de su partido, pueden venir a mirar su retrato en el botadero El Milagro”, dijo Charles Paredes.

En la grabación también se observa que el dirigente le solicita al obrero que lo ayude a tirar la fotografía de Elidio Espinoza en un sector en el que se quemaba desperdicios. “Vamos a proceder a quemarlo”, señaló.

Retrato fue hallado en basural. (Perú21)

Este hecho ha generado comentarios a favor y en contra. Algunas personas calificaron la acción como “una falta de respeto” a las ex autoridades.

Fuentes de la Municipalidad de Trujillo, en tanto, señalaron que desconocen quién robó el cuadro del ex burgomaestre e indicaron que la zona donde estaba el retrato no contaba con cámaras de seguridad.

El consorcio Trujillo Limpio rescindió el contrato con la comuna provincial el pasado 13 de febrero. Desde esa fecha, el municipio recoge la basura de la ciudad. Sin embargo, el municipio solo cuenta con seis compactadoras, por lo que se acumulan más de mil toneladas de residuos sólidos al día.

DATO

-Elidio Espinoza aún no se ha pronunciado al respecto. Él se encuentra de viaje en México.