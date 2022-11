La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró el cuerpo del empresario Manuel Rodríguez, quien fue secuestrado hace cinco meses en Trujillo. La banda denominada “Los Pulpos” estaría detrás de la muerte del padre del exalcalde de Julcán, por quien exigieron un millón de soles para su liberación.

De acuerdo a América Noticas, la Policía dio con la ubicación del cuerpo de Manuel Rodríguez tras la captura de uno de los integrantes de “Los Pulpos”, quien enmarrocado y custodiado confesó que en un terreno frente al mar sepultaron el cadáver del empresario.

El detenido narró a la Policía que él estaba encargado de vigilar a la víctima en una casa donde lo mantuvieron en cautiverio. “Hasta un mes, menos de un mes. No recuerdo exactamente fechas”, comentó.

Por su parte, John Rodríguez Espejo, uno de los hijos del empresario, y exalcalde de la provincia de Julcán, pidió justicia. “Que se haga justicia con mi padre, una persona que no se ha metido con nadie, que no ha hecho daño a nadie. Eso pedimos para que esta ola de secuestros ya no continúe”.

Pagaron por su rescate

En su desesperación, familiares de Manuel Rodríguez, de 74 años, pagaron S/120 mil a los extorsionadores a través de un abogado, pero jamás liberaron al empresario.

“Nosotros ya hemos identificado a las personas que le han causado la muerte a este señor. Han confesado y eso nos ha permitido a nosotros encontrar el cadáver”, informó la Policía.

VIDEO RECOMENDADO