La madrugada de este sábado en Tacora, Trujillo, comenzó envuelta en llamas, gritos y desesperación luego de que un incendio destruyera el emporio comercial Albarracín.

Este lamentable siniestro comenzó desde la 1 de la madrugada por causas aún bajo investigación y, rápidamente, se extendió por todos los pisos de dicho centro comercial y a otros tres edificios más.





Actualización 10am:

Más de 75 bomberos y casi 9 horas se necesitaron para controlar el terrible incendio en el emporio comercial de Albarracín, en Tacora, centro de Trujillo.

Sin embargo, los matafuegos denunciaron que la grúa que necesitaban para apagar el fuego en los pisos superiores se encontraba malograda según informó la propia municipalidad.





Actualización 7am:

Al lugar de los hechos tuvieron que llegar hasta seis distintas compañías de bomberos para intentar controlar las llamaradas que amenazaban con seguir extendiéndose a otros locales.

Las estaciones de bomberos fueron: Salvadora Trujillo N° 26; ‘Washington State’ La Rinconada N° 177; Laredo N° 188; El Porvenir N° 215; Victor Larco N° 224 y La Esperanza N° 247.

Sin embargo, al no darse abasto, solicitaron apoyo a la Municipalidad del distrito, la cual -alertada por las brigadas- mandó inmediatamente camiones cisterna hasta Tacora.

🚨🚨🚨 #URGENTE l Incendio en Tacora.

Bomberos intentan controlar siniestro en el emporio comercial Albarracín, Trujillo.

Se necesitan URGENTE cisternas de agua. pic.twitter.com/aHteMdFGnc — Sol Tv Perú (@soltvcanal) September 16, 2023

En medio de todo este terrible suceso, los comerciantes intentaron rescatar la mayor cantidad de sus productos de las llamas que crecían, pero -en cierto momento- eso se volvió imposible.

“Mi local está ahí. Ingresé antes de que las llamas llegaran a mi almacén. Me metí y dije ‘de aquí no me voy a mover hasta que se apague el incendio’. Y estoy acá desde la medianoche”, relató una comerciante.

Cabe resaltar que los vendedores del emporio comercial Albarracín denunciaron que, a la zona, comenzaron a llegar también diversos delincuentes que intentaron robar los productos rescatados.

🚨🚨#URGENTE l Comerciantes sacan su mercadería de tiendas cercanas al incendio que hasta el momento está incontrolable.



Se necesitan URGENTE cisternas de agua.



Incendio en el emporio comercial Albarracín (Tacora), Trujillo. pic.twitter.com/mxzCo01Ikb — Sol Tv Perú (@soltvcanal) September 16, 2023





