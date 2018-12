Los vecinos del distrito de Florencia de Mora , ubicado en Trujillo , están alarmados tras la aparición de un enjambre de abejas en una de las viviendas de la zona. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no hacen nada para erradicarlas del lugar.

De acuerdo a la información de RPP, este enjambre se instaló en una de las viviendas del distrito. Los pobladores de la zona temen por sus vidas, pues constantemente están huyendo para no ser picados por estos insectos.

Asimismo, una de las vecinas declaró que han llamado a la policía ecológica en diversas oportunidades, pero hasta el momento no se acercan al lugar para que retiren las abejas de la vivienda.

“Están dispuestos para que vengan a llevarlo, pero no vienen, no se hacen presente. Ahí están los videos no es uno o dos, es cantidad. Hay un número que me dio la policía que se encarga en llevarse las abejas, pero nada”, señaló una de las vecinas identificada como Susana Rengifo.

Los vecinos esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para evitar alguna desgracia.