Trujillo: Comerciantes de Mercado La Hermelinda arrojan 100 toneladas de basura al día a las calles

Daniel Marcelo, alcalde de Trujillo, aseguró que los comerciantes de Mercado La Hermelinda, el principal y más grande de la ciudad, arrojan a diario 100 toneladas de basura a las calles, por lo que les dieron 30 días de plazo para que dejen de botar desperdicios a la vía pública, ya que de lo contrario clausurarían el centro de abastos.

“Es un mercado privado y como privado tienen que cambiar y dar soluciones para no arrojar su basura. No pagan nada, no pagan ningún arbitrio y no pueden estar en esa informalidad”, dijo.

Agregó que el 22 de febrero se les notificó a los comerciantes que en adelante la comuna no recogerá los desechos sólidos que generen. Precisó que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos indica que quienes generen grandes cantidades de desperdicios deben contratar a una empresa que se encargue de ese trabajo.

“Comunicamos a usted se sirva a realizar la recolección, transporte y disposición final de sus residuos sólidos a través de la contratación de una empresa operadora y autorizada para tal fin, y, de esta manera, dar por concluido nuestro servicio que a lo largo de estos años hemos venido realizando”, indica el documento.

Tomás Alvarado, presidente de la Federación de Mercados La Libertad, cuestionó que la gestión de Daniel Marcelo pretenda dejar de recoger la basura de los mercados porque, según refirió, pagan arbitrios por limpieza pública. “Si quieren que nosotros contratemos el servicio dejaremos de pagar arbitrios”, sostuvo.