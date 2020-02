Un bebé, de tan solo un año de nacido, resultó herido de bala luego de que unos sicarios iniciaran un tiroteo en la manzana Ñ del asentamiento humano Alan García, La Esperanza (Trujillo).

Según información del diario La Industria, dos sujetos llegaron a la zona en una motocicleta negra. Ambos dispararon a matar a tres jóvenes que se encontraban bebiendo cerveza frente al parque ‘El Triángulo’, a pocos metros de la vivienda del menor de edad.

El pequeño estaba jugando con otros niños en la puerta de su domicilio.

Al ver a sus víctimas distraídas, los asesinos a sueldo abrieron fuego; no obstante; no lograron su objetivo, ya que los muchachos se arrojaron al suelo para no ser alcanzados por las balas.

Tras no lograr su cometido, los inescrupulosos sujetos huyeron de la escena.

Producto de la balacera, el niño recibió un impacto de bala y tuvo que ser trasladado de emergencia un centro médico local, donde su pronóstico es reservado.