Lamentable. La violencia contra la mujer cobró una nueva víctima en Trujillo. De acuerdo a información recogida por La Industria, una mujer fue asesinada por un sujeto con quien habría mantenido una relación extramatrimonial.

Según los primeros informes, Nico Silva (53) la habría sacado con engaños de su vivienda, la madrugada del viernes.

Después de tres horas, el esposo de la víctima recibió una llamada de parte de agentes de la comisaría de Miramar, quienes le dieron habían encontrado un cuerpo.

El cadáver de la mujer estaba en el ingreso de la urbanización Los Portales del distrito de Salaverry, con varios golpes en la cabeza.

“No tuvieron que matarla, por qué le han hecho esa maldad. No tienen corazón, por qué tuvo que morir así. La persona tiene que pagar por el delito porque no me explico cómo pudo hacerle eso; ahora sus hijas quedarán huérfanas y en navidad”, indicó Giseli Barrera Miranda, hermana de la fallecida, quien señala como sospechoso principal a Silva.