Zozimo Terry Pérez, conocido como “Inca Guerrero” por su afición a la Selección Peruana e innumerables composiciones a la ‘blanquirroja’, fue asaltado violentamente el pasado martes 18 de octubre cuando retiraba dinero de un agente bancario, ubicado en la urbanización Santo Dominguito, en la ciudad de Trujillo (La Libertad).

En las imágenes difundidas, se observa como un delincuente desciende de una motocicleta, realiza un disparo al aire, ingresa al local y agrede a Terry Pérez, a quien le arrebata sus dos celulares y el morral donde tenía S/1.200.

De acuerdo a RPP Noticias, el monto robado iba a servir para que Terry Pérez viaje a Lima a fin de acudir a su primer control médico en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen.

Asaltan a hincha llamado 'Inca guerrero'

Se recupera de una operación

Actualmente el “Inca Guerrero” no se encuentra bien de salud pues hace un año dio positivo a coronavirus (COVID-19). Debido a que su situación se complicó tuvo que ser entubado y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un largo periodo de tiempo.

Debido a ello, una parte de su tráquea se desgarró por lo que recientemente fue sometido a una traqueotomía. “Muy emotivo por lo que me sucedió. Ahora me cuido demasiado porque no vaya a ser que un desarreglo o un impase como me pasó ese día hubiera sido grave. Lamentable porque yo no puedo estar en movimiento, cantar, gritar. Las cuerdas vocales están conectadas a la tráquea y eso afecta a la operación que me han hecho”, indicó a Latina.

Según el citado medio, Zozimo Terry está recibiendo apoyo de Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) mientras se recupera, pues no podrá cantar hasta dentro de seis a ocho meses. “Depende de mi recuperación”.

