Los alcaldes de las provincias de Ascope y Virú fueron retirados del cuello y a fuertes empujones por agentes de seguridad del estado, luego de que llegaran a la Casa de Gobierno en Trujillo, para reclamar su participación en la reunión del Comité Multisectorial contra el coronavirus que se realizaba con la participación del ministro de Transportes y otras autoridades regionales

Los burgomaestres John Vargas (Ascope) y Andrés Chávez (Virú), acudieron en horas de la mañana a la Casa de Gobierno para supuestamente participar de la reunión y exponer los requerimientos que padecen sus provincias; sin embargo, no habrían tenido permiso para ingresar.

Agentes de seguridad cogieron a Vargas del pecho y lo sacaron violentamente, mientras que con Chávez hicieron lo mismo tomándolo del cuello. “Hemos venido a decir que no tenemos guantes, que no hay gasas, no hay agua y que están los basurales”, indicó Vargas.

En tanto, su similar de Virú le dijo a los policías que esto no es una guerra civil. “Es lamentable lo que acaba de suceder, esto no es una guerra civil les digo a los policías. En parte, ellos están cumpliendo su trabajo, pero rechazamos la actitud matonesca de los miembros de la policía y las autoridades que están adentro”, señaló Andrés Chávez.

El incidente fue grabado por la prensa y se supo que ambas autoridades fueron conducidas hasta la comisaría de Ayacucho. Como se sabe, el ministro de Transportes, Carlos Lozada, llegó a Trujillo para reunirse con el gobernador y una comisión regional múltiple sectorial para combatir el coronavirus.

Trujillo: Alcaldes provinciales fueron retirados a empujones