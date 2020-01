Un escándalo se vivió en los exteriores del Colegio Javier Heraud de Trujillo cuando un hombre encontró a su esposa con otro sujeto y le increpó una presunta infidelidad.

El varón engañado que vestía un polo de la selección peruana y que no se identificó, acudió a sufragar en horas de la tarde; sin embargo, estalló en cólera cuando encontró a su pareja junto a otro hombre en una motocicleta.

En ese momento, el sujeto empujó al presunto amante y le dijo a su pareja que le diría a sus suegros. “Yo soy el marido, ya me voy. Te he dado todo lo que has querido y así me pagas. Le voy a decir a mi suegro y mi suegra. Te voy a quitar a mi hija”, gritaba furioso.

Policías que resguardaban la zona, al percatarse del incidente, intervinieron en la escena para evitar algún tipo de agresión.

En tanto, la mujer ni se inmutó y junto a su ‘acompañante’, se pusieron los cascos para subir a la moto y marcharse. El esposo sacó su celular y lo grabó todo. Al final los tres fueron intervenidos por la policía.