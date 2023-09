Al borde de la vacancia. En sesión extraordinaria, el concejo Municipal de Trujillo acordó suspender en sus funciones alcalde Arturo Fernández Bazán. Sobre el burgomaestre pesa una sentencia de un año de pena privativa de la libertad por difamación agravada.

El pedido de suspensión, de las tres en su contra, fue presentado por el exregidor, Andree Gallo.

Los 15 regidores que asistieron al cónclave adoptaron por unanimidad la mencionada decisión. Los que votaron a favor son: Jorge Tam Chávez, Mayra Campos Pinedo, Mario Reyna Rodríguez, Eiby Guibert Chávez, Giancarlo Toribio Castro, Jorge Vásquez Tirado, Blanca Diaz Pretell, Christian Lujan Pajares, Melvin Valderrama Burgos, Susy Plasencia Alva, Sandra Trujillo Marreros, Andrés Sánchez Esquivel, Juan Namoc Medina y Mirella Zegarra Diaz.

Trascendió que, tras este decisivo acuerdo, los regidores planean la vacancia total del cargo del cuestionado burgomaestre, el cual se realizaría dentro de 30 días en una nueva sesión extraordinaria.

Dos frentes

Antes del inicio de la sesión, un grupo de simpatizantes del alcalde llegó hasta la sede municipal con el propósito de expresarle su respaldo. Enfrente, otro grupo se pronunció a favor de la vacancia.

Tras conocer la determinación de los regidores, el alcalde Fernández Bazán cuestionó la decisión de su equipo edil. “No interesa el resultado de la votación de hoy, sino que quedó hoy demostrado que todos los regidores no tienen fe ni la convicción y se entregan a lo terrenal. Que tan alejados de lo espiritualidad están. Los ciudadanos ya pueden sacar sus propias conclusiones”, anotó en declaraciones a la prensa.

“Esto es un aprendizaje sobre las personas que uno tiene a bien confiar; ¿qué ejemplo le están dejando estos regidores a los niños, a los adolescentes? Yo me mantengo en la firmeza de mis convicciones, en mi fe a Dios. Mi espiritualidad no ha sido mellada. Sigo en pie de lucha, Por algo Dios me ha elegido”, añadió.

Datos

El alcalde provincial tiene un plazo de siete días para apelar la decisión de los regidores ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De concretarse la vacancia de Fernández, el regidor Mario Reyna asumiría como nuevo alcalde de Trujillo.

Fernández se hizo conocido cuando ejerció la alcaldía de Moche donde promovió la colocación de huacos eróticos.

