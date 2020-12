La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que tres universidades nacionales cumplieron con pagar la multa que se les impuso por no atender las denuncias por acoso sexual presentadas por estudiantes.

Se trata de la casa de estudios superiores nacionales San Martín y de la Amazonía Peruana, así como la Privada Antenor Orrego. La directora de Fiscalización y Sanción de la Sunedu, Diana Milla, precisó que la primera canceló la multa de 46,762.50 soles; la segunda, 47,300 soles ; y la tercera, 67,725 soles.

La funcionaria recordó que entre julio y agosto de este año, la Sunedu sancionó a siete universidades por un total de S/ 318,737.50 por no resolver casos de presunto acoso, de las cuales otras cuatro no acataron la medida, entre las que se encuentran las Alas Peruanas (45,150 soles), la Nacional Amazónica de Madre de Dios (45,150 soles), Nacional de la Frontera (19, 350 soles ) y la Particular de Chiclayo (47,300 soles).

Milla señaló que las universidades deberán cumplir con destituir a los docentes hallados responsables y precisar el compromiso de las autoridades y personal que no aplicó la Ley de Prevención y Hostigamiento Sexual N.° 27942.

Es preciso indicar que los casos de incumplimiento de la sanción se encuentran en la Unidad de Ejecución Coactiva (UEC).

INVESTIGACIÓN

La especialista indicó que como resultado de una supervisión encontraron que las universidades no abren proceso por hostigamiento o deciden archivarlo porque el docente renunció o por procedimientos que pueden ser subsanables.

“Pero si abren casos no aplican medidas cautelares. Para nosotros es importante que se concluyan las investigaciones por dos motivos: porque se evita la revictimización y que el profesor vuelva a hostigar en otros centros de estudio”, finalizó.

