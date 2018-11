Las turbulentas aguas del río Huallaga arrastraron ayer a una niña de 7 años y cuyo cuerpo no aparece pese a la intensa búsqueda iniciada por los agentes policiales en la zona de Cayhuayna, a la altura de la Universidad Hermilio Valdizán en Huánuco.

Transcurría una mañana aparentemente tranquila para la pequeña de iniciales R.E.R.G (7), quien jugaba junto a su hermana I.R.G (15) y su prima E.I.G.R (8), para cuando perdió el equilibro y rebaló a las turbías olas del afluente, según relataron testigo del trágico suceso.

“Yo me metí al agua tratando de salvar a mi hermanita, pero casi me ahogo, el agua me arrastró, me agarré de un árbol y pude salir”, sostuvo su hermana de 15 años, quien como los espectadores vio cómo la menor fue desapareciendo en medio de gritos de desesperación.

El Escuadrón de Rescates y otras unidades se han sumado a la recuperación de su cuerpo, pero todavía no encuentran señales de la vida de la menor.

Entre tanto, las menores de 15 y 8 años fueron trasladadas a la comisaría de Cayhuayna. Ambas declararon que la pequeña se desplomó y fue arrastrada. "Ella lloraba cuando el agua se la llevaba", agregaron.

Las menor extraviada en el río y su hermana de 15 años salieron de su hogar rumbo al colegio Rosulo Soto, ubicado en el secto 1 de San Luis; sin embargo decidieron no ingresar y se fueron a jugar a las orillas del río.

