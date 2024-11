Tragedia en Moyobamba: donación voluntaria de sangre permitió ayudar a heridos

En un gesto solidario, cientos de ciudadanos de Moyobamba se acercaron voluntariamente al Hospital II-1 de esta provincia de San Martín, para donar sangre y así ayudar a la recuperación de los heridos del accidente de tránsito ocurrido el sábado 23 de noviembre en la carretera Fernando Belaúnde Terry, destacó el Ministerio de Salud (Minsa).

La campaña de donación voluntaria de sangre, que se realizó el último domingo 24 de noviembre, logró recolectar 292 unidades de sangre en solo 24 horas, informó el Banco de Sangre Regional de San Martín.

El Minsa recuerda que una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. La solidaridad de los moyobambinos fue agradecida por los familiares de los heridos, quienes continúan recuperándose en el Hospital de Moyobamba.

La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) precisó que para donar sangre la persona debe gozar de buena salud, ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no haber donado sangre en los tres meses anteriores si es hombre, y cuatro meses anteriores si es mujer.

Además, no debe haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses y no haber tenido hepatitis B, hepatitis C, sífilis o prueba positiva de VIH.

Asimismo, la Digdot resaltó que la donación voluntaria de sangre permite mantener abastecidos los bancos de sangre del país. Las unidades de sangre son muy necesarias para atender las emergencias, para las gestantes que sufren complicaciones en el parto, quemados, pacientes que tendrán cirugías complejas, pacientes oncológicos, etc.

