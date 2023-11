Un trágico accidente de tránsito ocurrió el lunes 20 de noviembre alrededor de las 4 de la tarde, dejando un saldo de 20 personas fallecidas y seis heridas. El bus de la compañía La Perla del Altomayo se precipitó a un abismo en la carretera nacional PE – 12A, sector Quircatay, , provincia de Corongo, Áncash.

Cuatro heridos fueron atendidos en el puesto de salud de Taricá y otros dos en el puesto de salud de Yánac. La Red de Salud Huaylas Norte coordinó ambulancias para brindar los primeros auxilios, contando con la asistencia de una camioneta de la Municipalidad Distrital de la Pampa para facilitar el traslado de los afectados.

Carlos Pinedo, alcalde distrital de Yanac, solicitó al Gobierno central que mejore el tramo de la carretera Huarochirí - Sihuas - Huacrachuco, que es utilizado diariamente por numerosas personas.

“Esta carretera que está en pésimas condiciones y que producto de eso, de esas fallas que está todo hueco, ahora las consecuencias. Al ministro de Transporte que ponga bastante hincapié en este tramo de Huarochirí - Sihuas - Huacrachuco. No hay que esperar más muertes. Y la carretera está pésima, a pesar de que han venido técnicos del Ministerio de Transportes, pero no se pronuncian y no actúan”, declaro el alcalde distrital a RPP.

La subprefecta de la provincia de Corongo informó que se han desplazado efectivos de la Comisaría PNP Corongo, Sihuas y la Pampa para apoyar en la búsqueda, rescate y traslado de los heridos. Se espera la llegada de la Fiscalía a la zona para realizar el levantamiento de los cadáveres y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

