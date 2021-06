Perú es uno de los países megadiversos del mundo quealberga a más del 70% de toda la diversidad biológica, que es afectada por actividades ilícitas como el tráfico ilegal de fauna silvestre, que pone en situación de amenaza a más de 300 especies de nuestro territorio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), el comercio ilegal o tráfico de animales silvestres incrementa el riesgo de trasmisión de enfermedades zoonóticas. En esa línea, Jessica Gálvez-Durand, directora de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGSPFS) del Serfor, resaltó la importancia de tomar conciencia del riesgo que puede generar este delito.

Anualmente, en Perú se decomisan más de 5 000 especímenes de fauna silvestre. Por lo que la funcionaria destacó que“el análisis de estas cifras e indicadores requieren de una visión integral de los aspectos ecológicos, socioeconómicos, legales y de salud pública que se ven impactados por esta actividad ilícita”.

“Si no logramos entender por qué estamos luchando contra el tráfico ilegal no vamos a cambiar nada. Ahora mismo estamos padeciendo una consecuencia, la pandemia, que afecta a los seres humanos, y no es la primera vez que ocurre, pero tenemos que despertar y entender por qué es necesario un enfoque diferente”, afirmó.

Operación Jaguar

En la última década, se han decomisado 110 especímenes de jaguar u otorongo en 11 regiones del Perú y, principalmente, en ciudades como Lima.

Frente a esta situación, es cada vez más importante que se promuevan espacios de articulación entre autoridades nacionales e internacionales, siendo clave colocar en agenda los acuerdos y compromisos contraídos con Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile.

De acuerdo con Pedro Flores, miembro de la Oficina de Cooperación Internacional del Serfor, este trabajo es fundamental para la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. “Serfor ha participado activamente en todos los gabinetes binacionales reportando un total de 19 compromisos en la última ronda de gabinetes en el 2019; de los 19 compromisos asumidos por Serfor, tenemos 4 relativos al comercio ilegal de especies, con Bolivia, Ecuador y Colombia”, informó.

Para seguir fortaleciendo el trabajo articulado a nivel nacional, Serfor continuará con los talleres, ahora dirigidos a operadores de justicia, en donde se desarrollarán temas relacionados a metodologías contra el delito de tráfico ilegal de especies, impactos de la extracción ilegal de fauna en los ecosistemas, articulación y espacios de coordinación entre autoridades competentes.

Datos:

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 102-2001-PCM, la diversidad biológica de Perú es uno de los principales pilares de la economía nacional. El 99% de la pesquería depende de los recursos hidrobiológicos, y el 95% de la ganadería recurre a los pastos naturales nativos.

En el año 2004 en Perú se aprobó el Decreto Supremo Nº34-2004-AG en el cual se categorizaron oficialmente las especies de fauna silvestre amenazada y se prohibió su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales.

