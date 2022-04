Los trabajadores de la mina Cuajone de Southern Perú (Moquegua) realizarán mañana un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas exigiendo que se tomen acciones urgentes para restablecer el abastecimiento de agua en el campamento, bloqueada hace más de un mes debido al conflicto social con la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.

Javier Acosta, representante del sindicato de trabajadores de Southern Perú, advirtió que la situación es insostenible y un grupo de los 5 mil trabajadores que viven junto a sus familias en el centro minero tienen la intención de recuperar a la fuerza las válvulas que permiten el abastecimiento de agua, en caso no prosperen las negociaciones.

“La población de Cuajone no está para esperar más tiempo. Lo que pueda pasar si el Gobierno no toma acción pronto ya no es responsabilidad de nosotros”, señaló a Perú21.

En ese sentido, responsabilizó al Gobierno por no priorizar el diálogo y otras medidas que den solución al desabastecimiento del recurso hídrico y denunció la indiferencia primer ministro Aníbal Torres sobre la situación en la que se hayan los trabajadores.

A ello se suma que el hospital de Cuajone también carece del servicio de agua y ya no se encuentra aceptando nuevos pacientes, mientras que tres instituciones educativas locales se vieron obligadas a suspender el retorno a clases presenciales.

La paralización de la mina supone pérdidas de S/8.5 millones diarios en ingresos tributarios y regalías, así como la suspensión de exportación de minerales por US$5 millones al día. Según datos de Southern Perú, hasta el 28 de marzo las pérdidas generadas por los bloqueos ascenderían a más de S/255 millones en recaudación y el impacto a nivel de exportaciones sería de US$150 millones.

