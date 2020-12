Trabajadores del sector agropecuario han vuelto a bloquear la Panamericana Norte y Sur. La medida de fuerza tomada en Ica y La Libertad se dio debido a que el Congreso no aprobó una nueva ley de promoción agraria el domingo pasado.

Alrededor de las 6 a.m., los agroexportadores de Ica bloquearon la Panamericana Sur alrededor del KM. 291 (La Expansión), KM. 273 (Barrio Chino) y KM. 300 (El Álamo).

Los manifestantes utilizan piedras y han quemado llantas para bloquear la carretera lo que ha causado que buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares queden varados hasta que pueda cambiar la situación.

“Los trabajadores al no haber tenido respuesta por parte del Congreso por esta ley (nueva ley de promoción agraria) han vuelto a tomar la carretera, esto es el trayecto que viene de Lima y la salida de Ica. No va a haber pase y los trabajadores exigen sus derechos, lamentablemente el Congreso no tuvo una decisión y estas son las consecuencias”, manifestó Emma Mejía, alcaldesa de Ica en declaraciones a Radio Nacional.

También se han reportado bloqueos en la Panamericana Norte. En la ciudad de Virú (La Libertad), se han reportado piquetes que impiden el paso de vehículos particulares, buses y transporte de carga pesada.

Ambos bloqueos se vienen tomando a consecuencia de que el Congreso no aprobó una nueva ley agraria que estableciera un nuevo régimen laboral agrario que incluya una mayor remuneración y otros derechos laborales.

La propuesta que fue planteada por la Comisión Multipartidaria, de Economía y Laboral no alcanzó el consenso entre las bancadas debido que, entre sus principales observaciones, generaba sobrecostos.

La iniciativa recibió 25 votos a favor, 43 en contra y 46 abstenciones.

Ante ello, se acordó por mayoría que el proyecto retorne a la Comisión de Economía para que en una semana se presente un nuevo texto.

