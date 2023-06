Las amenazas empezaron el pasado 6 de mayo del 2023, a las 6:55 AM. El número 924577775, asignado desde hace años al Congreso de la República, empezó a recibir constantes llamadas y videollamadas del número +573177500992, con código de Colombia. También mensajes de texto y fotos. El tono era inequívoco: se trataba de una amenaza de muerte. Y la voz caribeña identificó al usuario del celular por su nombre. Además, se identificó como parte del Tren de Aragua. “Mi nombre. Es Kelvin Ruiz… Te voy adar mucho plomo… Tu Cres. Que. La vaina. Es unjuego vas haber. Que no. Vs haber. Que ya te vamos. Allegar. Atiende esa mamaguevada. Es. El tren de aragua. Es el tren de aragua.”, se lee en el WhatsApp. “Nunca me pidieron dinero, solo me dijero que me iban a matar”, recuerda el funcionario.

El trabajador, quien ha pedido no identificarse, labora en el parlamento desde el 2007. Actualmente integra el área técnica de la oficina de Participación Ciudadana, responsabilidad de la Primera Vicepresidencia de la República. La rutina del denunciante implica lidiar con el personal. Hace cuatro semanas un grupo de trabajadores le lanzaron una amenaza velada. “¿Por qué esperamos hasta el 26 de julio si ahorita está solo?”, fue la frase que le dijeron, según su testimonio. Ante la llegada de mensajes amenazadores, decidió solicitar el cambio de número celular. Y también fue a denunciar el hecho ante la Fiscalía el mismo día que ocurrió. Rindió su manifestación ante el oficial de la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirincri. La policía lo tipificó como extorsión. Las investigaciones preliminares han empezado luego de unos 20 días. Al cierre de edición, intentamos ubicar a Karina Beteta, Jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, confirmó que el caso estaba en investigación. Ésta se lleva a cabo actualmente en la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.