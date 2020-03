En el cuarto día de del estado de emergencia nacional y horas después del primer toque de queda para frenar el coronavirus, el presidente Martín Vizcarra señaló que la inmovilización social obligatoria mostró “mejoras significativas” con una movilización mucho menor.

“Solo se ve tránsito de camiones de mercadería y los buses de transporte urbano. Se ve una mejora en la respuesta de la población que toma conciencia, sin embargo ha habido dificultades. Se han detenido a 462 personas que incumplían la inmovilización social obligatoria. Esto no es broma, no es juego. La Policía hará cumplir esta norma. Son 70 vehículos detenidos. Si no cumplen tendrán que cumplir con las consecuencias”, dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa.

TOQUE DE QUEDA

El comandante general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, informó que durante la primera noche de toque de queda —dispuesta en marco del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio para frenar el avance del coronavirus— se detuvieron a 153 personas en Lima y Callao que no acataron con la disposición.

En la capital se intervino a 139 personas y en el Callao 14; pero al caer la medianoche la medida fue “acatada completamente”.

También se detuvieron 69 conductores y retenido sus autos, pues no contaban con los permisos de circulación en esta situación extraordinaria.