El decreto supremo publicado hoy que dispone la reactivación de los conglomerados y los centros comerciales trae una modificación del toque de queda en cinco regiones: Tumbes Piura, Lambayeque, Loreto y Ucayali.

“Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 21.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente, a nivel nacional, sin excepción. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día. Para el desarrollo de las actividades económicas en los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash, su continuidad o reanudación se rigen de acuerdo a lo señalado en los Decretos Supremos Nº 080-2020-PCM, Nº 101-2020-PCM y Nº 103-2020-PCM y el presente decreto supremo”, se lee.

El toque de queda diferenciado para las cinco regiones iba desde las 6:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Ahora la modificatoria dispone que Tumbes Piura, Lambayeque, Loreto y Ucayali inicien el toque de queda a las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. como ocurre en el resto del país. Este nuevo horario no aplica para La Libertad, las provincias costeras de Áncash e Ica.

Además, en esas cinco regiones se permitirá la reactivación de los centros comerciales.

YA TIENEN AUTORIZACIÓN

El Ejecutivo publicó el decreto supremo que autoriza a los conglomerados y centros comerciales a abrir sus puertas tras tres meses de paralización por el estado de emergencia producto del COVID-19.

La norma amplía las actividades económicas de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades aprobadas por DS 101-2020-PCM.

Asimismo, establece que estos establecimientos podrán funcionar a partir del 22 de junio en todo el país “para atención directa al público” con excepción de los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz en Áncash.

