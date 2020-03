Más de 150 personas fueron detenidas por la Policía Nacional en el primer día de aplicación de la llamada inmovilización social obligatoria o toque de queda. ¿Es legal? ¿Cuántos días podría ser retenido el ciudadano que hace caso omiso a esta disposición? ¿Hay sanciones penales?

Para despejar estas y otras dudas, Perú21 conversó con la penalista Romy Chang, quien nos explicó que dado que el país se encuentra en estado de emergencia, la Policía está facultada para ejercer todas las medidas para garantizar que se cumpla con la cuarentena.

“No es que haya delito si no cumplo con el toque de queda y que automáticamente me vaya preso, pero como estamos en estado de emergencia la Policía está facultada para ejercer todas las medidas para garantizar que la población esté en cuarentena. Me pueden detener, conducir a la comisaría e, incluso, retener toda la noche, dos días o hasta que termine el estado de emergencia; todo depende de lo que la Policía considere conveniente”, manifestó.

Chang añadió que esto depende también de la infraestructura con que cuente la Policía. “Se tiene que garantizar que aun bajo detención se cumple con la medida de separación de personas. No tiene sentido tener a 100 personas en un solo ambiente porque igual se van a contagiar. Yo creo que lo más recomendable, porque estamos en el cuarto día de cuarentena, es que a quienes incumplen con el toque de queda los lleven a las comisarías, los identifiquen, anoten sus nombres y los dejen ir o los lleven a sus casas, pero por lo menos detenerlos un plazo porque si solo les haces una advertencia de ese tipo ya no funciona, ya se las dieron muchas veces sin resultados”, acotó.

¿Y qué pasa con aquellas personas que se trasladan en sus movilidades? Pues los vehículos pueden ser retenidos por la Policía. “Pueden quitarle al infractor la tarjeta de propiedad y el brevete y llevar el vehículo a la comisaría donde puede permanecer, incluso, por todo el tiempo que dure la cuarentena”, es decir hasta el 30 de marzo.

¿HAY PENA DE CÁRCEL?

Según la abogada penalista Romy Chang, la sanción para quienes no acatan las disposición de inmovilización social obligatoria puede conllevar también sanciones penales.

“Si hay un requerimiento expreso de la Policía, individualizado, alguien que, por ejemplo, me ordena retornar a mi casa y yo no lo acato estoy cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad y la pena es de tres a seis años de cárcel. Si, además, me pongo violenta, agredo al efectivo y me niego a ir a la comisaría ya hablamos de otro delito: el de violencia contra la autoridad para impedir que ejerza funciones y ahí la pena va de dos a cuatro años de prisión”, indicó.

“En todos estos casos la Policía comunica del hecho al fiscal para que vea si me denuncia penalmente y pide mi detención con prisión preventiva o me deja ir pero ya tendré un proceso penal que deberá seguir su curso”.

Chang añadió que “a estas alturas del partido, la regla es: ‘no puedo salir’. La recomendación es que se acate las disposiciones que ha dado el gobierno, la Policía no es abusiva, está en la obligación de llevarme a la comisaría. Si me da la oportunidad de volver a casa, al contrario, hay que darle las gracias”.