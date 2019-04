Titular de la Reconstrucción reconoce retrasos en obras en el norte

El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui, reconoció que a dos años de que El Fenómeno El Niño costero devastara las regiones del norte, no se ha avanzado en los trabajos de reconstrucción, por lo que anunció la creación de tres macrorregiones para agilizar los proyectos en las zonas afectadas.

“Hasta ahora las inversiones no han corrido y no han ido a la par con el tiempo transcurrido. Ya tenemos dos años y el avance no es significativo y la población percibe que realmente no se ha hecho lo necesario. Entonces, tenemos que agilizar los procesos y, si hay que mejorar las normas, lo vamos a hacer”, señaló Nelson Chui en la ciudad de Trujillo, donde se reunió con las autoridades de La Libertad.

También admitió que “no se ha trabajado de forma articulada con los diversos sectores” y por ello programarán reuniones semanales para revisar los avances en la elaboración de expedientes y ejecución de proyectos.

En cuanto a las macrorregiones, Chui confirmó que una será La Libertad, Lambayeque y Áncash; otra Piura, Tumbes y Cajamarca. La tercera será Lima Metropolitana, Lima Provincia, Ica y otras regiones afectadas por El Niño costero.

DATO

-Nelson Chui anunció que en 20 días contratarán a profesionales para que laboren en las regiones, aprobando los expedientes técnicos, los cuales ya no serían enviados a Lima para ganar tiempo y evitar la centralización.