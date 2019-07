Martín Vizcarra sobre Tía María: Licencia de construcción “no se puede” anular

El presidente Martín Vizcarra sostuvo que “no se puede” anular la licencia otorgada a la empresa Southern Perú Cooper para desarrollar el proyecto minero Tía María. Ante el inicio del paro indefinido convocado por la población del Valle del Tambo, en la provincia de Islay, el mandatario ratificó la posición de iniciar el diálogo.

Desde Ate, el jefe de Estado reiteró que la licencia de construcción fue otorgada a Southern Cooper porque cumplió con todos los requisitos exigidos por ley, pero no procederá a construir mientras, no se establezca un ambiente favorable a nivel social.

“Se terminó el trámite administrativo, y lo que correspondía era otorgar este documento de la licencia de construcción que como hemos dicho a las autoridades y a la población no significa la autorización para la construcción porque no están dadas las condiciones. En ese aspecto hay coincidencias. Qué dice el Valle del Tambo y los dirigentes de Islay. Qué dicen las autoridades -el alcalde y gobernador- y el Gobierno, que no están dadas las condiciones. No se puede [anular la licencia] Se tiene que conversar y fruto del diálogo encontraremos la solución”, refirió.

Vizcarra señaló que espera que esta situación se supere. Garantizó que su gestión respeta todas las posiciones de las partes involucradas, por lo que aseguró que su gestión no impondrá la ejecución del proyecto hasta que, a través del diálogo, se logre un consenso y absuelva las dudas respecto a la actividad minera en la zona.

Señaló que la región de Arequipa es muy importante que este conflicto no afectará ninguno de los proyectos que el Gobierno está ejecutando. Aseguró que este panorama no tiene similitud con lo ocurrido con el proyecto minero Conga en Cajamarca.

“En Conga en algún momento se quiso imponer y cuál es la consecuencia. Se quiso usar el camino de la imposición. Nosotros no vamos por ese camino. Sigo usando su ejemplo de Conga. ¿Dónde queda? En Cajamarca y hace unos años los indicadores no eran los adecuados, pero tenían una tendencia a mejorar; sin embargo, la evaluación de los últimos años, los indicadores han tendido a deteriorar porque se creó una tensión entre el Gobierno Nacional y Regional y perjudicó a la región. Eso no va a ocurrir con Arequipa […] Arequipa es una región muy importante para el país y tiene todo el apoyo del gobierno”, enfatizó.

En ese sentido, explicó que por ahora no está previsto que viaje a Arequipa debido a que primero se tienen que dar las garantías para establecer un canal de comunicación con los ministros de Energía y Minas; Ambiente y Agricultura, las autoridades y dirigentes de la provincia de Islay.

“Nunca rompo relación con nadie”

En otro momento, el mandatario Martín Vizcarra aseguró que no "romperá" la relación con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres , quién lo consideró como "un traidor" por otorgar la licencia de construcción a la empresa minera del proyecto minero Tía María.

“Yo nunca rompo la relación con nadie y menos con una autoridad. Sé de las declaraciones. No estoy absolutamente de acuerdo con ellas, pero nunca rompo la comunicación porque es la forma de encontrar las acciones más adecuadas”, precisó.

El último viernes, la autoridad regional aseguró que no puede haber diálogo con el Ejecutivo si es que no se suspende la licencia de construcción ya que ha sido otorgada "a espaldas" de los arequipeños.



Martín Vizcarra sobre Tía María: Licencia de construcción “no se puede” anular (Video: TV Perú)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: