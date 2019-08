Martín Vizcarra: "Proyecto Tía María no va a salir adelante si no hay aprobación social" | VIDEO

El presidente Martín Vizcarra aseguró, una vez más, que el proyecto minero Tía María no se desarrollará si no hay una aprobación de toda la comunidad de Arequipa , por lo que no es una amenaza.

“Hemos dicho que los proyectos son importantes, pero no se pueden imponer. Desde un principio hemos dicho que el proyecto Tía María, si no tiene licencia social, no puede empezar”, indicó Vizcarra para Canal N.

Asimismo, el mandatario agregó lo siguiente: “Lo que pedimos es calma y tranquilidad. A través del diálogo podemos llegar a cualquier conciliación porque ahorita quienes están perdiendo son los ciudadanos de Arequipa”.

Martín Vizcarra indicó que está dispuesta a formar una mesa de diálogo para llegar una solución con los manifestantes a fin de no perjudicar a escolares, universitarios y trabajadores de Arequipa.

“Estamos dispuestos a entablar una mesa de diálogo, hay disposición. Los alcaldes desean conversar, la sociedad civil, las universidades, los trabajadores, todos quieren hablar, pero por un grupo que dice: ‘no’, no podemos postergar”, finalizó.



Este lunes se inició el paro regional indefinido en Arequipa en rechazó al proyecto minero Tía María.