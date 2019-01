Testigos implican a ex gobernadora de Arequipa en cobro de coimas

La implican. La ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, es considerada como testigo en la investigación que le sigue la Fiscalía a la organización criminal ‘Los Correcaminos del Sur’, que se enquistó en la Gerencia Regional de Transportes y que se dedicaba al cobro de coimas a transportistas. No obstante, su situación podría variar debido a que informantes del Ministerio Público involucraron a la ex autoridad.

Uno de los testigos es Richard Tipo Apaza, quien indicó ante la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila que Gabriel Almonte, sindicado de ser el que coaccionaba a los transportistas para que pagaran los cupos, le contó que debía juntar S/50 mil mensuales en coimas, dinero que “debía repartir desde Yamila Osorio hasta los inspectores”.

De los testimonios también se extrae la versión del informante Eduardo Pimentel, quien precisó cómo operaba la mafia al interior de la Gerencia Regional de Transportes. Aseguró que los funcionarios emitían resoluciones ilegales y que la ex autoridad regional encabezaba la red delictiva.

El Ministerio Público, además, cuenta con 10 testigos cuyas identidades están protegidas. Uno de ellos es un empresario transportista que confesó que, el 31 de diciembre de 2015, Alejandro Mollesaca, el presunto captador de la banda, le pidió S/3 mil para que autoricen la circulación de sus minivans.

El dinero, según dijo, era para que se lo entreguen a la ex gobernadora Yamila Osorio; al ex director regional de Transportes y presunto cabecilla de la banda, José Gamarra; y a Juan García, jefe de Transporte Interprovincial, en una reunión que sostendrían en Camaná.

Otro de los testigos protegidos señaló que la ex autoridad regional designó a Flor Meza como subgerente regional de Transportes, pese a que ella no cumplía con los requisitos de ley. Señalan que la ex funcionaria se encargaba de cobrar coimas mensuales a transportistas.

En diálogo con Perú21, Yamila Osorio rechazó la versión de los testigos de la Fiscalía y aseguró que desconocía los actos ilícitos en la Gerencia Regional de Transportes. “No los conozco ni de nombre”, dijo en referencia a los informantes.

Asimismo, dijo que en su momento formulará las denuncias respectivas contra quienes la han agraviado. Señaló, igualmente, que Flor Meza mintió en su hoja de vida para ser designada como funcionaria.

DATOS

-El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los nueve detenidos implicados en la banda.



- A los detenidos se les acusa de los delitos de organización criminal, cohecho, concusión y tráfico de influencias.