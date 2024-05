No cesa la violencia. La mañana de este viernes, el pánico se apoderó de los padres de familia del colegio Santa Rita de Jesús, ubicado en el distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, región La Libertad, luego que sujetos desconocidos balearan la fachada de dicha institución educativa particular en pleno horario de clases. No se han registrado heridos, según reporta Andina.

Tras los impactos de bala, cuyas huellas quedaron en las paredes, los padres de familia acudieron de inmediato a retirar a sus hijos de las aulas. Aterrados. Temían lo peor.

Desde hace unas semanas, de acuerdo con Andina, los promotores de este colegio reciben mensajes extorsivos para que paguen la suma de 10,000 soles para no atentar contra su vida.

El 25 de marzo incluso hicieron detonar un artefacto explosivo en la fachada de este mismo colegio.

Los padres de familia alertaron que la seguridad de sus hijos está en riesgo.

NO CESAN LAS EXTORSIONES

En las últimas 48 horas, las instituciones educativas privadas Reina de los Ángeles y el jardín de niños Casita de sorpresas, en el distrito El Porvenir, han sufrido atentados con dinamita.

En el distrito El Porvenir existen 250 instituciones educativas y al menos 10 de ellas han sufrido atentados con explosivos por grupos criminales dedicados a la extorsión.

Las provincias de Trujillo y Pataz se encuentran en estado de emergencia por el alto índice de inseguridad ciudadana desde el 14 de marzo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR