Han pasado ya más de dos meses desde aquella noticia que remeció al país, cuando se informaba del asesinato de una familia entera a plena luz del día en San Miguel. Del feroz ataque, que dejó incluso niños fallecidos, sobrevivió solo una persona, el hijo mayor de Israel San Román, alias ‘La Tota’, quien ha decidido dar detalles sobre aquel terrible episodio.

Aquella mañana del 6 de febrero, ‘La Tota’ y su familia se dirigían a una playa para pasar un momento familiar. Él, su esposa, sus tres hijos y sus padres. Sin embargo, sicarios interceptaron el vehículo donde viajaban y acribillaron a todos, sobreviviendo solo el hijo mayor.

“Es la primera y última vez que hago una entrevista. Lo hago por mi seguridad y para que se haga justicia por mis hermanos y mis abuelos que están en el cielo”, declaró para el medio Panorama, el único sobreviviente de esta matanza. “No solo lo mataron a él [mi papá]. Yo también estoy muerto en vida”.

El joven hijo de ‘La Tota’ explicó que los responsables de la muerte de su padre y familiares son los identificados y detenidos por la Policía Nacional del Perú, siendo los autores intelectuales David Durán Larrea, conocido como ‘Loco Paul’, quien había salido de prisión recientemente y tenía asuntos pendientes con ‘La Tota’.

Alejado totalmente de aquel mundo criminal, el joven, quien por ese entonces tenía 17 años, pasó los últimos años de su etapa escolar en el colegio Leoncio Prado, donde recibió honores por sus méritos académicos. Sin embargo, su padre le había advertido sobre la situación en la calle.

“Hijo, para que te des cuenta, lamentablemente, la gente es así. La gente ve que estás en algo, estás tranquilo, estás estudiando, siguiendo tu vida por lo legal, pero no van a parar, hijo”, cuenta San Román Tapia sobre una de las conversaciones que tuvo con su padre.

Detalles de la matanza

El hijo de ‘La Tota’ reveló detalles impactantes del momento en que sicarios le arrebataron a su familia a disparos, revelando los macabros comportamientos de estos criminales.

“Cuando yo bajo del vehículo (luego de los disparos) veo a mi papá que tenía muchos huecos en la cara, en la cabeza. Mi hermano estaba agonizando. Mi abuelo también. Cuando veo a mi madre tenía tres huecos en la cara”, detalló.

“(Mi hermano) me abrazó y me dijo que me cuide mucho. Luego falleció. Me quitaron a mi madre, a mis hermanos, a mis abuelos, personas inocentes”.

“Mientras disparaban decían: ‘Te moriste perro, solo no vas a estar. A ti y a toda tu familia’. Mientras mataban (a mi familia) decían: ‘qué rico’. Alguien me vio y dijo: ‘ahí está el hijo de La Tota”. Y ese es el que arrasa (mata) con todo. Mata a mi hermana, a mi abuela, a mi mamá, a todos. A mí no me cae ningún impacto por mi abuela”, detalló.

Israel Elías San Román teme por su vida.

Israel Elías San Román Tapia solo tiene algo en mente hoy por hoy: Salir del país. Y es que, tras ser el único sobreviviente de una masacre, teme por su vida y lo que pueda hacer el ‘Loco Paul’.

“Siento que en cualquier momento va a salir un reportaje de que el último sobreviviente de la masacre de San Miguel fue hallado sin vida. Voy a ser asesinado”, contó.

No quiere vivir más en el país. “Acá no tengo nada que hacer. Cada segundo mi vida corre peligro. Mi deseo es salir del país sí o sí”, suplicó

