Este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la Teletón 2019 que tiene como objetivo ayudar a los niños con diversas discapacidades y enfermedades a nivel nacional. El evento se desarrollará el 8 y 9 de noviembre.

Los embajadores de este año serán Gisela Valcárcel, Aldo Miyashiro, Christian Rivero, Pamela Vértiz, Andrea Llosa, Eddie Fleishman y Paco Bazán. Todo se dieron cita esta mañana con el compromiso de llegar a la meta económica que este año busca superar los 12 millones. El año pasado se llegó a la cifra de S/ 11′748,829 millones.

“Hay mucha gente que no confían y yo me pregunto: ¿Se tomarán el tiempo de averiguar? Los números son claros, juntos estamos rehabilitando a muchos niños y no les vamos a fallar”, dijo Gisela Valcárcel en la conferencia de prensa.

En esa misma línea, Christian Rivero señaló que “formar parte de la Teletón me cambio como persona, me hizo entender que es necesario hacer un país para todos”.

Durante los días en los que se desarrollará la Teletón, todos los canales de televisión y señales de radio se sumarán de manera ininterrumpida por 23 horas.