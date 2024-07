ACTUALIZACIÓN 9:42 A.M.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 a.m., según informó el coronel PNP Yoni Rolando Valderrama, jefe del Departamento de Protección de Carreteras.

En una declaración a RPP, el coronel Valderrama explicó que el vehículo en cuestión estaba en una ruta no autorizada. “La unidad se había desviado de la ruta oficial, que es de Jauja a Tarma, y se encontraba en un trayecto no permitido, transitando de La Oroya a Tarma,” destacó Valderrama. Esta información sugiere que la falta de cumplimiento de las rutas establecidas podría haber contribuido al accidente.

El coronel también señaló que la Policía de Carreteras está llevando a cabo maniobras de rescate delicadas con todos los equipos disponibles para auxiliar a los heridos y recuperar a los fallecidos. “Estamos trabajando arduamente en la recuperación de los afectados, utilizando todos los recursos que tenemos para manejar esta situación,” agregó Valderrama.

Valderrama no descartó que una falla humana pueda haber sido un factor importante en el despiste. “Los accidentes que ocurren a estas horas, entre las 5 a.m. y las 6 a.m., sugieren que los choferes pueden estar experimentando fatiga. Es crucial que las empresas instruyan a sus conductores para que tomen descansos adecuados o sean relevados en estos horarios para evitar tales incidentes,” señaló. La falta de descanso adecuado puede ser un factor determinante en estos accidentes, más allá de las condiciones de la vía o la señalización.





ACTUALIZACIÓN 8:20 A.M.

Luis Fernando Correa, director del Hospital Félix Mayorca Soto, proporcionó información actualizada sobre el trágico accidente en la carretera central de Tarma. Correa confirmó que el hospital recibió a 15 heridos, de los cuales uno falleció en el área de trauma shock, elevando el número total de fallecidos a nueve.

“Los heridos serán referidos a otros centros de mayor resolución debido a la gravedad del traumatismo encéfalo craneano, lo cual lo determinará el médico cirujano si son transferidos al hospital de Huancayo o Lima”, declaró Correa durante una entrevista con RPP.

El director detalló que ocho personas murieron en el lugar del accidente, mientras que la novena víctima, identificada como Kike Reyes, falleció poco después de su ingreso al hospital. La gravedad de las heridas de los sobrevivientes ha obligado a las autoridades médicas a considerar la transferencia de varios pacientes a centros especializados en Huancayo y Lima.

Para facilitar la comunicación con los familiares de los afectados, Correa proporcionó un número de contacto del comunicador del hospital, César Hinostroza. Los interesados pueden llamar al 952 821 666 para obtener información actualizada sobre el estado de sus seres queridos.





ACTUALIZACIÓN 8:12 A.M.

Las autoridades han dado a conocer la lista de personas fallecidas en este lamentable incidente, confirmando la pérdida de ocho vidas.

Entre las víctimas se encuentran:

Rolando Huaccho

Jhon Poma

Ricardo Trujillo

Martín Monsón

William Fabián

César Cárdenas

Hugo Rosales Poves

Kike Reyes , quien falleció hace instantes en el Hospital Félix Mayorca Soto - Tarma.

, quien falleció hace instantes en el Hospital Félix Mayorca Soto - Tarma. NN varón (Falleció hace unos momentos en el hospital Felix Mayorca Soto)

ACTUALIZACIÓN 8:10 A.M.

Los heridos que fueron atendidos son las siguientes personas:

- Rubén Ramos de la Cruz (38) Lima

- Andrés Alberto Rivera Sánchez (33) Lima

- Omar Rodríguez Solórzano (29) Lima

- Gilber Machacuay Chuco (66) Lima

- Ivan Leonel Curo Pérez (30) Lima

- Rudy Reyes Condra (36) Tarma

- Elmer Misari Tumialan (52) Lima

- Brayan Blancas Tapias (43) Lima

- Erick Jesús Rau Mallma (36) Lima

- Jhojan Waldir Mallma Carhuancho (30) Jauja





ACTUALIZACIÓN 8:00 A.M.

Gilmer Diego Venturo, integrante de la orquesta folclórica Antología del Folclor, ha informado a RPP que hasta el momento se han confirmado ocho fallecidos como resultado del accidente de tránsito. El último de los fallecidos murió al llegar al hospital.

Venturo también reveló que en el bus viajaban 20 integrantes de la agrupación y que el accidente ocurrió aproximadamente a las 4 a.m. Los integrantes venían durmiendo en el bus cuando se produjo el trágico incidente. Venturo no recuerda cómo se originó el accidente, ya que despertó, encontrándose tirado en la carretera, rodeado por la oscuridad y los gritos de sus compañeros.

Entre los heridos graves, uno de los integrantes fue trasladado de emergencia al hospital de la zona debido a que su pierna quedó atrapada debajo del bus.

Accidente en Tarma deja a ocho integrantes de la agrupación Antología del Folclor muertas. (Foto: Facebook)

NOTA ORIGINAL

En la madrugada de hoy, un grave accidente de tránsito se registró en el sector de Cochas Bajo, provincia de Tarma, región Junín. Un bus que transportaba a la reconocida orquesta folclórica Antología del Folclor se volcó, causando la muerte de al menos siete personas y dejando más de diez heridas.

El grupo artístico venía de realizar una presentación en Oxapampa y se dirigía a Lima. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú, el accidente pudo haber sido provocado por el sueño y cansancio del conductor, lo que llevó a que el vehículo se despistara y rodara aproximadamente 20 metros por un barranco.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica a los heridos y trasladarlos a los centros de salud más cercanos. La situación en el lugar del accidente es de gran conmoción, ya que la orquesta es muy querida y reconocida en la región.

La Fiscalía y el representante del Ministerio Público están en camino hacia el lugar del accidente para realizar el levantamiento de los cuerpos y confirmar el número total de víctimas. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

Por su parte, el jefe de la División de Protección de Carreteras, coronel PNP Johnny Rolando Valderrama, confirmó que el accidente en la carretera Tarma - La Oroya dejó siete personas fallecidas y nueve heridas y adelantó que el bus accidentado trasladaba a 16 pasajeros.

En tanto, el vocero de la Sutran, Larry Ampuero, informó que el bus siniestrado contaba con autorización para brindar el servicio especial de traslado de personas y que contaba con la documentación en regla, incluyendo el SOAT.





