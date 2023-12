Un indignante suceso se registró en Tarapoto, donde un hombre semidesnudo ingresó a la habitación de una joven universitaria de 22 años con la intención de abusar sexualmente de ella.

La estudiante señaló que estaba en su vivienda cuando se dio cuenta de la presencia de alguien más en su habitación. Al gritar pidiendo ayuda, el sujeto le ordenó que guarde silencio. Incluso, la amenazó de muerte.

“No sé cómo me despierto y veo un hombre por mi ventana que se lanza. Era un hombre. Tenía su calzoncillo abajo. Entonces yo me asusto y me levanto. El hombre salta de mi ventana para mi cama y se pone encima mío y me empieza agarrar”, relató la víctima a Exitosa.

En ese instante, la propietaria del lugar escuchó el pedido de ayuda de la joven y abrió la puerta de la habitación, impidiendo que Carlos Alberto Andrade Acosta (23) consumara la agresión sexual.

Tras ello, informaron a los serenos de la Municipalidad Provincial de San Martín, quienes llevaron a cabo el arresto y trasladaron al individuo a la comisaría del sector.

En una entrevista con Exitosa, el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Johnny Guzmán Sevillano, afirmó que Andrade Acosta admitió “prácticamente” sus intenciones de abusar de la estudiante y señaló que está tratando de evadir responsabilidades “haciéndose el loco”.

“Trata de aminorar esta situación, quedándose callado, pero ya interrogado, él ha aceptado que realmente la intención era prácticamente abusar sexualmente de esta persona. Lo ha dicho. Sabe perfectamente que, creyéndose o haciéndose el loco, de esta manera puede evadir la responsabilidad, pero este señor no tiene nada de enfermo”, señaló.

En esa misma línea, Guzmán Sevillano indicó que el caso será remitido a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y expresó que se investigará si el hombre de 23 años tiene denuncias anteriores por hechos similares.





