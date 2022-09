La menor de 17 años de edad murió en un trágico accidente de tránsito cuando iba a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la cuadra 10 del jirón José Olaya, en Tarapoto . La joven iba a cumplir la mayoría de edad este 6 de octubre.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando dos vehículos lineales perdieron el control y cayeron contra el pavimento lo que provocó que resbalaran metros más adelante.

La adolescente fue conducida junto a otros heridos al Hospital de Tarapoto, pero no resistió debido a la gravedad de sus heridas y falleció horas más tarde. La Policía Nacional llegó hasta la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Los padres de la menor mostraron su malestar porque en el Instituto de Medicina Legal les informaron que ayer domingo no iban a poder realizar la necropsia, pues no había servicio de agua potable. Esto generó el malestar de los deudos quienes no podían velar a la menor en su domicilio.

De esta manera, una víctima más se suma a las estadísticas de muerte por accidentes de tránsito, cuya cifra va en aumento en los últimos años.