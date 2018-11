El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que esta mañana se registró un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter en Tacna. El movimiento se originó a las 06:57 a.m.

El temblor tuvo una profundidad de 35 kilómetros y el punto de referencia es a 78 kilómetros al Suroeste de Tacna.

Fecha y Hora Local: 08/11/2018 06:57:31

Magnitud: 4.2

Profundidad: 35km

Latitud: -18.65

Longitud: -70.56

Intensidad: II Tacna

Referencia: 78 km al SO de Tacna, Tacna - Tacna

Mapa: https://t.co/39TBTMacQG — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 8 de noviembre de 2018

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. No obstante, ante un movimiento telúrico de mayor intensidad, no olvide llevar consigo su mochila de emergencia.