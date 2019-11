Este viernes se inauguró la segunda edición de la Semana Bicentenario en Tacna, evento organizado por el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta actividad que se extenderá hasta este domingo 24 de noviembre y cuenta con tres principales actividades como la exposición fotográfica ‘El País que Imaginamos’, Cabildos 21, Festival de Innovación Social; y, la Feria ‘El País que Imaginamos’, contó con la la presencia de ministros de Estado, autoridades regionales, locales y una concurrida asistencia.

Las autoridades asistentes coincidieron que eventos como este promueven espacios para que los jóvenes reflexionen y se involucren con la conmemoración cívica más importante que tendremos, nuestro Bicentenario, donde tendremos la oportunidad -como país- de construir un Perú más justo, solidario y con un nuevo tipo de ciudadanía.

EL ESPÍRITU DEL BICENTENARIO

“Estamos a punto de cumplir 200 años de república, pero somos un país milenario. El Bicentenario es una oportunidad única que llama a los jóvenes a tomar las riendas de ese Perú que queremos construir de cara al tercer siglo de nuestra vida republicana (...) Desde Tacna, queremos mostrar y reconocer a los peruanos y peruanas que hoy están haciendo patria de manera honesta, dialogante y pensando en el bien común”, destacó Gabriela Perona, directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, en tanto, señaló que el gobierno trabaja en la recuperación de valores ciudadanos y el desarrollo descentralizado.

“La conmemoración del Bicentenario es una oportunidad para revisitar nuestro pasado, con miras a comprender mejor nuestro presente, afirmar nuestra identidad y ciudadanía, y proyectarnos mejor hacia el futuro. El gobierno del presidente Martín Vizcarra está comprometido con la recuperación de nuestros valores ciudadanos, la integridad de la república y la promoción del desarrollo en forma descentralizada”, dijo.

La ministra de Educación, Flor Pablo, a su vez indicó la necesidad e un cambio en la sociedad que destierre la corrupcIón, discriminación y violencia.

“Vamos a cumplir 200 años de vida republicana y me pregunto: ¿Qué tipo de país queremos ser? No queremos ser un país con corrupción, con violencia, ni con discriminación. No queremos ser un país con pobreza ni injusticia ni inequidades. Desde la educación debemos formar personas integras, con valores, ciudadanos activos, responsables y comprometidos con su país. El Bicentenario es la gran oportunidad para hacerlo”, concluyó.

Este evento busca congregar a, al menos, seis mil personas en sus diferentes actividades que se realizarán en la Universidad Jorge Basadre Grohmann, Plaza Juan Pablo II y en el Centro Cultural Casa Basadre.