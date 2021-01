El Ejecutivo autorizó el uso del local anexo del hospital Hipólito Unanue, de propiedad del Gobierno Regional de Tacna, a favor de Essalud, con la finalidad de continuar el tratamiento de los pacientes Covid-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.

A través de decreto de urgencia 004-2021, el gobierno extiende la administración de Essalud hasta treinta 30 días posteriores al término de la declaratoria de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Asimismo, precisa que en un plazo máximo de un día hábil contado al día siguiente de la publicación del decreto de urgencia se debe formalizar la afectación de uso mediante un Acta de Entrega-Recepción suscrita entre el Gobierno Regional de Tacna y EsSalud.

Señala, además que, una vez culminado el plazo, las partes pueden prorrogarlo de común acuerdo, en función a la necesidad de las prestaciones asistenciales, y conforme a la normatividad vigente.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, señaló que de esta manera se garantiza la operación de 100 camas hospitalarias, adquisición de equipos de protección personal (EPP), contratación de personal en la modalidad de CAS COVID, compra de medicamentos e insumos y todos los servicios complementarios en beneficio de la población tacneña.

Asimismo, resaltó el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros para la aprobación de este decreto de urgencia y señaló que es momento trabajar unidos en favor de los ciudadanos en momentos tan complicados en los que vive el país.

“He tenido una conversación con el gobernador regional de Tacna y nos hemos puesto a disposición. En estos momentos necesitamos trabajar unidos, si no estamos unidos no podremos enfrentar esta nueva ola. El marco legal ha quedado superado. He pedido al gerente que comencemos a retomar la operación con el apoyo del Gobierno Regional de Tacna para trabajar en equipo en estos momentos difíciles para el Perú y el mundo entero”, indicó Molinelli.

